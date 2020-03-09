想要入手新手機，又想要省荷包？那麼中階手機應該是不錯的選擇。據了解 Google 今年有望延續 2019 年的策略，選在年中發表 Pixel 4a 中階機種。近日關於這一款手機的真機諜照已接連曝光，讓人對於這一款手機的到來更為期待。

《9to5google》網站報導了《TechRadar》引用了《Rozetked》的內容，還有來自該網站網友 Brahim 在社群平台上的分享，對外揭開了 Pixel 4a 的面貌(下圖)。根據諜照內容，Pixel 4a 首度採用了打孔螢幕的設計，而背面則是採用接近正方形的相機模組，規格上應該還是只有單鏡頭。生物辨識技術將會延續 Pixel 3a 的策略，採取在機身背面預留指紋感測器的方式。而從曝光的諜照還包含保護殼的內容來看，很可能 Pixel 4a 也將延續 Pixel 3a 的策略，持續保留 3.5 mm 耳機孔。另外頗值得一提的是，Pixel 3a 系列仍舊保有比較寬的螢幕上下邊界，機身螢幕占比不是很出色，但從諜照來看，Pixel 4a 因為採用了打孔螢幕設計，在這一點方面有不小的進步！

《9to5google》網站在 Reddit 曾經分享出宣稱是 Google Pixel 4a 的真機諜照。(摘自9to5google)
《9to5google》網站在 Reddit 曾經分享出宣稱是 Google Pixel 4a 的真機諜照。(摘自9to5google)

事實上除了《9to5google》網站報導曝光了 Google Pixel 4a 的諜照，日前知名爆料達人/LEAKS (@Slashleaks) 也貼出了宣稱是 Pixel 4a 的實機照片(如下)。與先前爆料達人 @OnLeaks 分享的 Pixel 4a 渲染圖相比，很顯然前者的結果更為接近(可比對螢幕開孔的位置)。且依爆料歷史準確度來看，來自 @OnLeaks 的消息來源更為可信。這一點可以提供給讀者作為參考。

爆料達人/LEAKS (@Slashleaks)所分享的 Google Pixel 4a 的真機諜照，跟先前爆料達人 @OnLeaks 的公佈的圖不一致的程度較高。(摘自/LEAKS官網)
爆料達人/LEAKS (@Slashleaks)所分享的 Google Pixel 4a 的真機諜照，跟先前爆料達人 @OnLeaks 的公佈的圖不一致的程度較高。(摘自/LEAKS官網)

按照往例推測， Google 應會選在 I/O 開發者大會對外發表 Pixel 4a 中階新機，但是今年因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，Google 已遵循主管機關規定，取消了原定 5 月 12 日至 14 日在加州舉行的開發者大會(I/O 2020)。至於是否 I/O 2020 大會將改以線上直播或其他方式進行，需要等候 Google 後續公佈。除了 Pixel 4a 推測預定將在 Google I/O 期間發表外，今年預計也將推出 Android 11 beta，讓一般申請加入測試計畫的用戶都可提前體驗；此外 Google 預料也將公佈他們計畫在旗下產品中導入的最新功能，還有 AI(人工智慧)相關技術的研發進度。

前代銷量不佳 Google Pixel 4a中階機傳取消XL款式
一般用戶五月可試用Android 11 beta 正式版Q3報到
受新冠肺炎疫情影響 Google I／O悲情取消

文章來源：9to5google

(中時電子報)

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