想要入手新手機，又想要省荷包？那麼中階手機應該是不錯的選擇。據了解 Google 今年有望延續 2019 年的策略，選在年中發表 Pixel 4a 中階機種。近日關於這一款手機的真機諜照已接連曝光，讓人對於這一款手機的到來更為期待。

《9to5google》網站報導了《TechRadar》引用了《Rozetked》的內容，還有來自該網站網友 Brahim 在社群平台上的分享，對外揭開了 Pixel 4a 的面貌(下圖)。根據諜照內容，Pixel 4a 首度採用了打孔螢幕的設計，而背面則是採用接近正方形的相機模組，規格上應該還是只有單鏡頭。生物辨識技術將會延續 Pixel 3a 的策略，採取在機身背面預留指紋感測器的方式。而從曝光的諜照還包含保護殼的內容來看，很可能 Pixel 4a 也將延續 Pixel 3a 的策略，持續保留 3.5 mm 耳機孔。另外頗值得一提的是，Pixel 3a 系列仍舊保有比較寬的螢幕上下邊界，機身螢幕占比不是很出色，但從諜照來看，Pixel 4a 因為採用了打孔螢幕設計，在這一點方面有不小的進步！

《9to5google》網站在 Reddit 曾經分享出宣稱是 Google Pixel 4a 的真機諜照。(摘自9to5google)

事實上除了《9to5google》網站報導曝光了 Google Pixel 4a 的諜照，日前知名爆料達人/LEAKS (@Slashleaks) 也貼出了宣稱是 Pixel 4a 的實機照片(如下)。與先前爆料達人 @OnLeaks 分享的 Pixel 4a 渲染圖相比，很顯然前者的結果更為接近(可比對螢幕開孔的位置)。且依爆料歷史準確度來看，來自 @OnLeaks 的消息來源更為可信。這一點可以提供給讀者作為參考。

爆料達人/LEAKS (@Slashleaks)所分享的 Google Pixel 4a 的真機諜照，跟先前爆料達人 @OnLeaks 的公佈的圖不一致的程度較高。(摘自/LEAKS官網)

按照往例推測， Google 應會選在 I/O 開發者大會對外發表 Pixel 4a 中階新機，但是今年因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，Google 已遵循主管機關規定，取消了原定 5 月 12 日至 14 日在加州舉行的開發者大會(I/O 2020)。至於是否 I/O 2020 大會將改以線上直播或其他方式進行，需要等候 Google 後續公佈。除了 Pixel 4a 推測預定將在 Google I/O 期間發表外，今年預計也將推出 Android 11 beta，讓一般申請加入測試計畫的用戶都可提前體驗；此外 Google 預料也將公佈他們計畫在旗下產品中導入的最新功能，還有 AI(人工智慧)相關技術的研發進度。

(中時電子報)