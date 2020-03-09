面臨新冠肺炎全球性的威脅之際，台中市府舉辦台灣燈會到位，防疫更不鬆懈，主副展區總參觀人次創下1182萬人次紀錄。（盧金足攝）

在新冠肺炎疫情壓力下，2020台灣燈會開幕後帶動好口碑，創下總參觀人次達1182萬人次的紀錄；根據台灣世界新聞傳播協會針對甫落幕的2020台灣燈會滿意度最新民調顯示，今年燈會結合科技、藝術、生態，還有上百種不同動物造型的動態花燈，對燈會滿意占70％，參觀台灣燈會者滿意度更達92.9％，台中市府團隊施政滿意度獲74.6％肯定，市長盧秀燕就任以來施政表現，民調顯示滿意度68.1％。

台灣世界新聞傳播協會針對台中市府舉辦台灣燈會民調結果指出，今年台灣燈會在台中，包括后里森林園區、后里馬場園區和文心森林公園3個燈區，有去參觀的市民占35.9％，沒有去賞燈市民占64.1％，參觀人次近1200萬人，顯示燈會吸引很多國內外遊客，開創燈會觀光商機。

在「中央政府採納台中市長盧秀燕建議，讓偏遠地區民眾可以在住家附近的衛生所買到口罩，對盧秀燕關心市民、爭取市民權益的努力滿不滿意？」民眾滿意度達80.5％，只有8.9％不滿意。

因應疫情，市府在開學前全面消毒校園，開學後都會測量紀錄學童體溫，市民對市府小心謹慎防制疫情的努力，高達90.8％滿意，不滿意僅占2.8％；疫情影響觀光和經濟，市府努力提紓困措施振興經濟，滿意度69.1％，不滿意 17.9％。

受訪民眾對市府團隊在燈會、防疫、振興各行各業經濟、啟動重大建設等施政表現，予以74.6％滿意度肯定；此外，市民對盧秀燕就任以來的施政表現，滿意度為68.1％，不滿意占25.1％。

從民調中分析，對盧秀燕施政滿意度，原台中縣滿意度達7成以上，城鄉建設縫合落差，獲原中縣市民大幅肯定，如新上路的雙十公車政策，除維持10公里免費，超過10公里至多只要10元車資，有助縮短城鄉距離，活化台中區域發展。

該項台中市滿意度調查，訪問日期為3月4-5 日，有效樣本1074人，抽樣誤差：95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時 )