全球熱源居家產品大廠關中（8941）9日公布2月合併營收為1.83億元，年增15.98％。業者表示，主要受惠旗下安全閥與戶外烤肉爐兩大業務，保持良好的拉貨力道，成功帶動營收增長。此外，累計前二月合併營收為3.43億元，亦較去年同期成長2.43％。

其中，針對烤肉爐業務，關中表示，該公司持續投入戶外烤肉爐新款產品開發，以提升產品附加價值，例如獨創X Infrared紅外線專利燒烤技術，以便利、節能、高滲透熱能優勢成功搶攻中高端烤肉爐市場，帶動2月戶外烤肉爐業務較去年同期增加21％。

另外，針對安全閥業務，關中也指出，旗下安全閥事業體近年積極進行相關的瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等品項開發，並同步投入工業、醫療等產業之多樣性閥類應用領域，有效帶動客戶拉貨力道提升，挹注安全閥業務較去年同期增加27％。

關中指出，該公司旗下戶外烤肉爐業務擁有「研發-製造─品牌─通路」的垂直整合優勢，一方面自有烤肉爐品牌「Grandhall」瞄準中高端烤肉爐商機，持續推陳出新環保且高效產品以擴大與同業競爭門檻；另一方面，則透過自有通路Barbeques Galore門市結構優化、產品採購彈性優勢，以滿足不同客層消費需求。關中看好全球燒烤商機持續推升，將有助進一步帶動集團整體營運保持良好動能。

展望2020年第一季，關中維持審慎樂觀看法，並強調由於該公司環保熱源居家品牌「Lovinflame」已成功進入Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，加上關中門市通路優化及產品結構調整策略效益陸續顯現，看好有機會在旗下安全閥、戶外烤肉爐、環保熱源居家品牌三大業務穩健成長下，挹注集團未來營運更上層樓。

(工商 )