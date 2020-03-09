倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開低重挫，終場下跌344.17點，跌幅3.04％，收在10,977.64點，櫃買指數同步下殺，終場走跌5.2點，跌幅3.6％，以139.06點作收。

三大法人方面，外資續賣545.58億元，投信續買8.41億元，自營商續賣63.99億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回8,191口多單，累計淨多單部位為31,376口，心態呈現相對謹慎保守。

新冠肺炎疫情持續擴散，尤其義大利8日暴增133人死亡，單日新增1,492例確診，兩項數據都創單日新高，加上美國8日同步新增113例確診，共計8個州進入緊急狀態。

此外，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的減產協議破局，造成油價一度狂瀉逾三成，美期貨電子盤也暴跌近5％，險些觸及芝加哥商品交易所（CME）的5％「跌停板」機制水準，美股恐慌指數創下近9年來新高，連帶台股9日開低重挫。

隨台股預先反應美股9日晚間走勢後，預期10日台股若無意外，將可望觸底反彈，若依艾略特波浪理論ABC等幅測量來計算，A波自12,197點起跌以來至11,138點，共計下跌1,059點，C波從2月13日11,854點再度起跌，下檔滿足點將落於10,795點附近，目前離滿足點已近在咫尺，故短線若再壓低，投資人也無須過度恐慌。

個股方面，本周納入投資組合的紘康，額溫槍需求大爆發，訂單滿手，股價向上趨勢及業內法人心態偏多不變前，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會可期。

至於消費性IC設計業者松翰同樣受惠全球額溫及耳溫槍需求大增，訂單一路排到6月，估全年出貨量年增率至少七倍起跳，加上筆電鏡頭控制IC打入多款商用機種，營運加持下，預期後市大漲表現的空間可期。

此外，威剛及群聯等記憶體族群，受惠於伺服器、5G手機、電競與遊戲機等帶動下，報價看漲，後市營運將可望出現爆發成長，投資人可多加留意。

(工商 )