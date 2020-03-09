啟發投顧分析師楊基政表示，台股9日微幅跌破200日線，並於年線附近反覆打底，盤面0050、台積電成殺盤重心，短線須格外留意風險。個股方面，本周納入投資組合的神隆，原料藥可能短缺題材，點燃多頭熱情。

他指出，新冠肺炎疫情持續升溫，拖累國際股市紛紛回檔，包含德股、法股、日經、港股、南韓股市等皆在年線之下整理，台股200日線附近為多空觀察點，靜候觸底訊號浮現，短線可留意生醫族群，以及領先重回月線之上的族群，後續操作謹慎為宜。

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