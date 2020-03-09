逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492020/03/09 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股9日微幅跌破200日線，並於年線附近反覆打底，盤面0050、台積電成殺盤重心，短線須格外留意風險。個股方面，本周納入投資組合的神隆，原料藥可能短缺題材，點燃多頭熱情。 他指出，新冠肺炎疫情持續升溫，拖累國際股市紛紛回檔，包含德股、法股、日經、港股、南韓股市等皆在年線之下整理，台股200日線附近為多空觀察點，靜候觸底訊號浮現，短線可留意生醫族群，以及領先重回月線之上的族群，後續操作謹慎為宜。 (工商 ) #神隆 #台積電 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #日線 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》隨ADR開高，台積電連3漲 10:002020/03/05 財經 不怕華為再砍單 外資照挺台積 04:102020/03/06 證券．權證 元大投信將推新基金 一年可能配息13次 15:132020/03/06 財經 《台北股市》台股高成長、高配息、高自癒，趁機卡位主場優勢標的 15:402020/03/06 財經 疫情拖累 台指期跌逾200點 18:002020/03/06 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 10:532020/03/07 財經 具轉單題材 五大主力夯 永日中化生 營運熱 04:092020/03/08 產業特刊 神隆 原料藥題材熱 04:092020/03/08 證券．權證 《晨間解盤》短線回測5日線~年線上下打底(倫元投顧提供) 08:522020/03/09 財經 《台北股市》盤中焦點股：神隆、中化生、永光、事欣科、新唐、凌通 10:342020/03/09 財經 財經熱門新聞 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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