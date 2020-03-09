本土鬼片《女鬼橋》不畏新冠肺炎疫情影響，上映第二週票房開紅盤，全台累計4100萬元，蟬聯兩週票房冠軍。由於新冠肺炎疫情緊張，讓民眾進戲院的意願降低，不過《女鬼橋》勢如破竹，以青春驚悚類型包裝的鬼片吸引民眾一探究竟，加上主演的演員孟耿如、林哲熹、嚴正嵐、張寗、謝毅宏、詹宛儒、葛丞各自擁有不少死忠粉絲，甚至有人2、3刷的電影票券標註演員本人，表達強烈的支持。而電影結局也引發討論，網路也出現剖析影片，細數埋藏於電影中的小彩蛋。

日前才剛與黃子佼完成終身大事、正在忙於個人畫展的孟耿如聽到票房好消息表示：「很開心《女鬼橋》的票房這個週末又往上衝！看到很多粉絲原本不敢看鬼片的也都進戲院支持了，真的很感動！《女鬼橋》真的是一部除了驚嚇之外還有時間脈絡需要解謎的電影。」而在片中周旋於嚴正嵐和張寗之間的林哲熹則說，很開心在這個艱難的時刻，《女鬼橋》釋放了大家充滿壓力的心情。期待女鬼橋能繼續讓更多觀眾驚嚇、燒腦。」2人也不忘提醒觀眾進戲院也要戴好口罩、勤洗手。

(中時 )