新冠肺炎的爆發讓台股新春一開盤就急速面臨修正，投資市場最怕遇上系統性風險，日盛金(5820)旗下日盛證券開發出「日盛Online合理股價」，以最簡單快速的方式，提供投資人買賣價位的參考依據，降低股票投資時的風險。

日盛證券指出，當市場出現恐慌性殺盤時，往往是提供長線佈局進場的好時機，然而對一般投資人而言，何時該進場？合理的價格究竟該如何判斷？投資機構要透過複雜的財務公式以及研究員的長期調研，才能判斷出企業的內在價值；其專業度和所須耗費的人力、時間成本，都不是一般投資人所能負擔。

日盛證券總經理黃進明表示，「日盛Online APP推出至今已累積下載超過28萬次，日盛證券向來專注在解決投資人的投資困擾，去年底及今年2月分別新增了『財報模範生』及『合理股價』的新功能，這些獨創功能研發目的在於如何透過淺顯易懂的畫面，再搭配流暢且簡化的操作步驟來提高投資人的投資效率。」投資人只需要透過一個APP就能快速挑出體質健全的好股票。

「日盛Online合理股價」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特也以此模型為依據，進行推算合理股價。依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額。再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

(時報資訊)