華南金(2880)今召開法人說明會，公布2019年度自結稅後淨利達159.39億元，較去年同期成長9%，每股稅後盈餘(EPS)1.31元，股東權益報酬率(ROE)8.79%、資產報酬率(ROA)0.59%，均創近3年新高，獲利成長顯著。華南金控總資產與淨值皆穩健成長，至2019年底，總資產達2.73兆元，較去年同期成長約2%。

集團獲利主要來源子公司華南銀行2019年度自結稅後淨利151.5億元，年成長6%。受惠手續費淨收益及投資淨收益增加，帶動整體淨收益達406.7億元，每股稅後盈餘(EPS)1.83元，股東權益報酬率(ROE)7.93%、資產報酬率(ROA)0.57%。

在放款結構方面，房貸與企金放款業務穩定成長，企金放款較去年同期成長7%，尤以中小企業放款表現亮眼，較去年同期增加490億元，年成長10%，使總放款餘額較去年同期成長3%達1.69兆元，核心業務成長動能強勁。且資產品質維持優異水準，2019年12月銀行逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率1031.65%，優於同業平均表現。

在手續費收入方面，受惠投資市況佳，投資人參與基金投資意願提高，基金手續費收入較去年同期成長13%，且人身保險業務順應時勢推出符合市場需求之保險商品，保險手續費收入較去年同期成長約9%，帶動整體手續費收入年成長近7%，財富管理手續費收入占比提高至65%，保險新契約保費及佣金收入維持泛公股行庫之首。投資收益方面，在股利收入及金融商品操作獲利的挹注下，投資淨收益上揚至73億元，較去年同期成長3%，占淨收益比重持續上升至19%。

公司華南永昌證券2019年度自結稅後淨利達9.3億元，較去年同期大幅成長104%，經紀業務市占率逐年提升至3.36%，同業排名向前邁進至第8名；子公司華南產險2019年度自結稅後淨利達6.5億元，較去年同期成長3%，簽單保費收入達90.74億元，市占率為5.15%，同業排名第7。

展望2020年，預估全球經濟維持走緩格局，主要係端視2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情後續發展狀況、美中第一階段貿易協議之落實與後續談判進程、中國大陸經濟下行情形、國際股匯債市波動，油價及其他原物料價格走勢及地緣政治情勢對全球經濟之影響。華南金控將因應國內外政經情勢變化，全球產業鏈重組之際，審慎評估風險，針對可能的機會與挑戰設定6大經營策略：1.多元化收益來源。2.均衡集團獲利貢獻，提升資產及資本使用效益。3.規劃增設海外營運據點，擴大海外營運規模。4.深化金融科技，提升營運效能及競爭力。5.建構內控、內稽、風管、法令遵循(GRC)之文化。6.善盡企業社會責任，強化公司治理，厚植人才培育。朝成為「發展金融科技創新，兼具獲利、法遵及風控的優質金融機構」之願景目標邁進。

(時報資訊)