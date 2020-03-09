國巨(2327)2020年2月合併營收為26.83億元，月減18.7%，並較去年同月減少13.5%；港系外資出具最新報告認為，由於新冠肺炎疫情將導致總體需求減弱，維持國巨「持有」評等，目標價400元。

國巨大陸廠區2月受到疫情影響及復工限制，產出較1月大幅減少一半以上，加上原本成品庫存水位已低於30天，訂單交貨及運輸報關不順情況嚴重，致使2月合併營收呈現月減年減，累計1到2月合併營收為59.85億元，較去年同期減少24%。

國巨表示，在確保員工健康及營運安全的前提下，大陸生產廠區逐漸復工，高雄廠區也將規劃產能全開，雖然短期無法完全滿足全球客戶的需求，但長期公司對業績及營運展望審慎樂觀應對。

港系外資最新報告指出，國巨管理層指出，R-Chip和MLCC的當前庫存水平低於30天，交貨時間已超過90天，為反映成本(勞動力、材料、運輸等)增加和供應緊張的情況而調整價格，我們認為，新冠肺炎(COVID-19)爆發和客戶補貨導致供應短缺，可能導致短期平均銷售價格大幅上漲，但因新冠肺炎將導致從上到下總體需求減弱，我們預計到2020年末均價將不會進一步上漲，有鑑於ASP持續上漲的不確定性及潛在股權稀釋，維持國巨「持有」評等，目標價400元。

(時報資訊)