《業績-資訊服務》精誠大型專案認列收入，2月營收年增64.36％ 17:392020/03/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精誠(6214)2月在大型專案認列收入增加，帶動單月營收20.26億元，年增64.36％；累計前2月營收為39.74億元，年增21.02％。 精誠表示，2月營收大幅成長主要因營業天數較去年長，加上來自大型專案認列收入增加，包含協助製造業客戶達成智慧營運，透過軟體應用平台蒐集巨量機器資料，進一步提升營運績效與商業成果；而企業對數位轉型需求的持續成長，也帶動軟體服務的市場商機，包括金融證券、銀行數位服務，以及電信等領域都有顯著的增加。 (時報資訊) #精誠 #專案 #認列 #月營收 #大型 也許您會感興趣 推薦閱讀 城市飯店祭春遊優惠 搶度假商機 04:102020/03/06 產業．科技 《業績-生醫》杏一2月營收年增逾35％，再創同期新高 10:002020/03/09 財經 《業績-汽車》AM產品銷售強勁，東陽2月營收年增近15％ 10:002020/03/09 財經 疫情衝擊 瑞儀2月營收腰斬 11:292020/03/09 財經 友達2月營收反彈、月增14.2％ 14:012020/03/09 財經 榮剛2月營收6.95億元、年減0.16％ 15:142020/03/09 財經 淡季不淡！詩肯2月營收年增46％ 17:232020/03/09 財經 國巨2月營收月減18.7％、年減13.5％ 17:232020/03/09 財經 《業績-光電》聯合再生2月營收月增58％，3月展望正向 17:222020/03/09 財經 《業績-生醫》疫情壓抑消費力，麗豐2月營收年減逾5成 17:222020/03/09 財經 財經熱門新聞 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 外資賣超台股史上第三高！金管會緊急發布三點穩軍心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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