精誠(6214)2月在大型專案認列收入增加，帶動單月營收20.26億元，年增64.36％；累計前2月營收為39.74億元，年增21.02％。

精誠表示，2月營收大幅成長主要因營業天數較去年長，加上來自大型專案認列收入增加，包含協助製造業客戶達成智慧營運，透過軟體應用平台蒐集巨量機器資料，進一步提升營運績效與商業成果；而企業對數位轉型需求的持續成長，也帶動軟體服務的市場商機，包括金融證券、銀行數位服務，以及電信等領域都有顯著的增加。

(時報資訊)