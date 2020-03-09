全家便利商店(5903)2月合併營收為60.94億元，月減12.94%，年增6.17%，由於進入3月，抹茶季相關新品上市將成為話題重點，且鮮食冷凍新品、母親節預購展開下的網購冷凍食品、防疫概念日用品主題行銷活動、疫情商機下的EC網購趨勢向上，可望成為推升營收成長動能。

雖2月受到新冠肺炎影響，致使全家便利商店2月合併營收較1月下滑，但受惠於店數、EC件數、以及鮮食業績三成長，仍是維持較去年同月成長趨勢；累計前2月合併營收為130.93億元，年成長8.88%。

就產品別來看，2月鮮食成長7%，在開工、情人節、二二八連假的連番優惠活動，以及草莓季相關話題新品上市下，帶動現煮飲料成長超過15%，霜淇淋年增超過20%；而健康環保概念素材如植物肉、超級大麥的創新運用，適逢疫情下消費者自主健康管理意識提升，致調理麵、沙拉等品類亦成長近10%；生鮮冷凍的鮮食品類也在疫情引發在家簡單煮的消費行為轉變下，成長近40%；至於一般商品中，因疫情所帶動的成長品類，也主要與內食需求提升、補充身體營養、維持家中基本生活物資等有關，包含罐頭食品、保健飲品、衛生紙濕紙巾等日用品、大包裝點心零食等。

截至109年2月29日止，全家便利商店總店舖數達3606家。

展望3月，全家表示，時序進入春暖花開，抹茶季相關新品上市將成為話題重點；同步，鮮食冷凍新品、母親節預購展開下的網購冷凍食品、防疫概念日用品主題行銷活動、疫情商機下的EC網購趨勢向上，將成為驅動營收成長的動能。

(時報資訊)