台中市長盧秀燕率市府團隊、5000多名志工，辦出史上規模最盛大、展期最長、又好看的國家燈會，民調對台中市府團隊的施政滿意度達74.6％。（盧金足攝）

台灣世界新聞傳播協會針對2020台灣燈會滿意度進行民調，參觀台灣燈會者滿意度高達92.9％，對此，台中市長盧秀燕表示，目前疫情期間最重要的就是「防疫加嚴加密」，全力保障市民健康，至於大家關心對於這份民調的想法，盧秀燕表示，感謝市民，繼續努力；新聞局長黃國瑋強調，會讓市民逐漸有感，未來市府團隊再接再厲，全力以赴。

2020台灣燈會原由彰化承辦，因財政困難而放棄，盧秀燕臨危受命接下挑戰，不料在后里主展區開幕前，「燈還未亮，警報先響」，新冠肺炎疫情升溫，市府遭受空前挑戰，防疫、燈會蠟燭多頭燒，稍有不慎，各方指責與壓力，可能就會如海嘯般襲來。

「外界原本並不看好燈會能成功」黃國瑋指出，疫情當前，真的堪稱「史上最難燈會」，農曆春節前，盧秀燕當機立斷「直接換防」，除了降低預定的宣傳燈會力道，更是全台第一個成立二級應變中心超前部署的城市，親自坐鎮防疫會議，仔細聆聽醫界專家意見，不間斷視察跨局處的工作。

黃國瑋說，也許是大家感到安心的緣故，燈會參觀總人次，出乎預料的突破千萬，「不求燈會零負評，只要遊客零感染」，結果燈會廣獲好評，盧秀燕在《感恩篇》影片中，感謝志工付出與遊客欣賞，並請大家一起期待「2021台灣燈會在新竹」，承先啟後的溫柔大氣獲民眾青睞。

(中時 )