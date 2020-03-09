新冠疫情重挫觀光產業，山富旅遊董事長陳國森表示，每個產業本來就是會遇到起起伏伏，重要的是，要如何在逆境中仍然站穩腳步，審慎規劃未來的路。這段期間雖然減少出團，但近期商務機票需求與遠期旅遊的訂單依舊存在需求；去年公司在非疫區的東歐國家出團量也陸續提升。

山富旅遊（股票代號：2743）今日以承銷價12.5元熱鬧掛牌。山富近一年來透過數位化的整合，讓毛利率從107年度的7.11％提高至108年前三季的8.20％，更讓開票效能提升數倍，有助公司長期發展。

陳國森說，數位時代來臨，不論是買機票、訂飯店及自由行…都是平台間比價後的最優惠呈現，十足競爭力，很多人都在網路上一指搞定，然而，許多線上平台看似有相當好的網站應用基礎，但實際上全球各個航空公司因為系統上的差異，所以無法各家都有完整的API串連，往往需要靠人工完成最後一哩路，導致就算在線上訂好機票，也無法立刻開票。

但經過兩年的系統建置，山富做到在機票訂位開票上能同步與多個全球分銷系統串接，透過這樣的串聯，山富建構出完整的O2O平台，也因為有了這樣的自動開票機制，強化了山富和國外觀光旅遊產業的合作。

除了實體通路外，在OTA（Online Travel Agent，線上旅行社）部分也可以憑藉快速的運轉速度、平台運算以及即時有位最低價等優勢與同業合作、開票；目前更是業界唯一提供線上多航段最優惠價格的旅行社，而這樣的服務也相當受到商務客的青睞。

陳國森說，一個專業的票務從業人員大約需要經過8~10年的實務經驗才能熟悉各個環節，但現在只要在山富的官網上，立刻可以滿足消費者的所有需求。一次的搜尋可以找到超過上百家航空公司航班、24小時開票不間斷、即訂即開票，提供消費者更多搭乘的選擇。

(中時 )