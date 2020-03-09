韓國傳奇三人女團SeeYa近日在歌唱綜藝節目中再次合體，勾起資深粉絲的回憶，2006年出道的她們發過3張專輯、1張迷你專輯、1張改版專輯、1張精選輯，紅極一時拿下多個冠軍，但過去的兩次大型舞台放送事故，至今依舊是kpop史上的黑暗故事。

SeeYa2006年出道2011年解散，曾拿下多個冠軍是韓國曾經的一線女團。（圖／翻攝自youtube）

SeeYa出道不久後便走紅還在2007年開了大型演唱會，沒想到就在隊長南奎麗唱跳美國天后碧昂絲名曲〈Crazy in Love〉的時候，一個動作讓她右肩上衣整個滑落，沒有任何防護措施的她右邊的胸部整個露出來，但她一般捧奶一般依舊敬業表演超過一分多鐘才結束，這段敬業的表演也成為韓國演藝史上重大的突破。

SeeYa曾有兩度大型放送事故事件，當中最讓人印象深刻的就是舞群癲癇發作事件。（圖／翻攝自youtube）

第二次重大舞台事故則不是發生在三位團員上，2010年她們在現場舞台表演新歌〈Crazy Love Song〉時，竟然發生舞群癲癇事件，當時全部live播出，嚇壞現場和電視觀眾，也在網路引起討論，不少人疑問為何當時已經那麼嚴重了，舞台上沒有半個人救她，拖了許久才有一個舞群上前救援，有網友指出因為這場SeeYa是對嘴唱歌，如果中斷就會被發現，導致嚴重放送事故出現。

씨야Seeya - 미 친 사랑의 노래(Crazy Love Song)

SeeYa重新合體

(中時電子報)