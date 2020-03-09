新北市烏來簡姓男子去年8月帶著6歲兒子到南勢溪捕魚，兒子被水沖到石縫中卡住，10天後才被尋獲遺體，台北地檢署檢察官因相驗時發現簡姓男童的姊姊前年夏天也巧合地在附近水域溺斃，主動分案偵辦，9日依過失致死罪嫌起訴簡男。

檢方調查，簡男是遊覽車司機，因獨自扶養孩子，加上經濟狀況不佳，工作之餘須要去溪邊捕魚貼補家用，去年8月26日中午，簡男帶6歲的兒子到南勢溪邊，把兒子留在岸邊，自己到溪中撒網後，一回頭卻發現兒子不見了，報警協尋。警消研判簡姓男童可能落水，10天後溪中一處石縫找到遺體。

據了解，2018年夏天，年紀大簡童1歲的小姊姊，也在附近水域溺斃，簡男表示，他在姊姊溺斃後，已要求小孩別靠近溪邊，但因兒子硬要跟，他要兒子在岸邊不要亂跑，沒想到仍發生憾事。

檢方認為，簡男明知溪邊危險，應該要隨時注意兒子的安全，卻把兒子獨自留在岸邊，導致兒子被捲入溪流溺斃，涉嫌過失致死罪，依法起訴。

(中時 )