「捻花舞杯」大型藝術作品呈現巨大品茗杯與紫藤花瀑布結合，十分壯觀。（嘉義縣文化觀光局提供／張毓翎嘉義傳真）

「捻花舞杯」於晚上6點後，被燈光點亮成夜間版的紫色花瀑。（摘自「紫戀瑞里」臉書社團／張毓翎嘉義傳真）

瑞里阿喜紫藤民宿內共有100棵紫藤。（阿喜紫藤民宿提供／張毓翎嘉義傳真）

瑞里阿喜紫藤民宿每日開放60人，想入園欣賞紫藤花的民眾，必須提前預約。（阿喜紫藤民宿提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉瑞里村從3月開始進入紫藤花開期，預計3月中旬花開最絢爛。嘉義縣文觀局今年媒合阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會及民宿業者，推出23個不同風格賞花點，另外，為迎接14日白色情人節，文觀局更在瑞里源興宮前廣場設置「捻花舞杯」大型藝術作品，於6日揭幕亮相，成為妝點浪漫166縣道瑞里段新地標。

文觀局表示，目前瑞里紫藤花開約3、4成，3月是主要盛開時節，166縣道瑞里段往圓潭自然生態園區，及162甲縣道往太平雲梯附近共23個賞花點，每一點花況會每日更新在臉書「慢遊嘉義」社團，另外，今年還委託廠商設計「捻花舞杯」裝置藝術在瑞里源興宮前，巨大品茗杯搭配紫藤花瀑布，於晚上6點後，被燈光點亮成夜間版的紫色花瀑。

瑞里阿喜紫藤民宿有2棵在當地最老的紫藤，老闆娘李艷媓表示，他們是瑞里第一個栽種紫藤的業者，30年前從日本引進2棵紫藤，一開始紫藤還沒適應台灣氣候，到了第9年才會開花，隔年再買2棵紫藤，如今現在園區已有100棵紫藤，為了顧慮住宿和下午茶客人的悠閒，每日開放60人，想入園欣賞紫藤花的民眾，必須提前預約。

今年瑞里紫藤花季將至4月12日，這段期間阿管處與瑞里社區發展協會合作，推出高山咖啡烘培體驗及星空茶宴套裝行程，此外，文觀局也有各項好禮活動，如民眾可到指定餐廳消費，滿額可獲紫戀明信片，或到民宿打卡獲得與卡普秀觀光工廠聯名推出的紫戀護手霜，詳情可至臉書「紫戀瑞里」社團。

(中時 )