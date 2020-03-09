法國央行周一以新冠肺炎疫情打擊經濟為由，把首季GDP成長率從原先預估0.3％調降至0.1％。

央行指出，企業界領袖表示若疫情再蔓延，就預測大部份產業景氣在3月份將走下波。

財長樂梅爾周一接受媒體訪問時強調疫情嚴重影響法國今年經濟成長。迄周日止法國確診逾1,100人，為歐洲第2高國家，僅次於義大利。

(工商 )