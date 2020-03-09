法國央行調降Q1經濟成長率 17:562020/03/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國央行周一以新冠肺炎疫情打擊經濟為由，把首季GDP成長率從原先預估0.3％調降至0.1％。 央行指出，企業界領袖表示若疫情再蔓延，就預測大部份產業景氣在3月份將走下波。 財長樂梅爾周一接受媒體訪問時強調疫情嚴重影響法國今年經濟成長。迄周日止法國確診逾1,100人，為歐洲第2高國家，僅次於義大利。 (工商 ) #法國央行 #調降 #法國 #疫情 #經濟成長率 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 公債利率探底 預期降息升溫 04:102020/03/05 財經焦點 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 社論／鼓吹兩岸脫鉤脫鏈 誤國誤民 04:102020/03/06 時論廣場 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 財經熱門新聞 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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