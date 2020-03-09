台股9日因新冠肺炎疫情在全球蔓延及原油價格下跌影響重挫3.04％，外資今日賣超台股達545億元、創歷史第三大紀錄，並把去年買超全數吐光，投資人嚇傻。金管會下午緊急發布三點說明穩軍心。

金管會指出，國際主要股市今日普遍下跌，台股跌幅相對亞洲主要市場為小。另台股本日成交量達2,310億元，較109年2月份日均成交量約1,460億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

金管會指出三點分析，說明台股基本面穩健並具高殖利率優勢。一、台股基本面穩健：各國股市短期雖因肺炎疫情影響而受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至109年2月底本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90％（加計股票股利為4.06％）。在各國及美國聯準會啟動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

二、台股整體表現相對抗跌：9日截至收盤，台股加權股價指數下跌3.04％，同時段跌幅小於日本（-6.08％）、韓國（-4.24％）、新加坡（-4.57％）、香港（-3.82％）等亞洲其他主要市場，台股整體表現相對抗跌。

三、9日台股加權股價指數下跌約344點，各類股雖呈下跌，惟僅約有20餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤。

金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務之影響及相關資訊之及時揭露。由於台灣目前防疫工作持續高規格佈署，使疫情仍在可控範圍，且臺商回流及轉單效應亦有助於台股基本面，金管會呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形，倘股市發生非理性下跌情事，金管會於必要時將採取相關穩定措施

(工商 )