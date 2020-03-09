新北市地政局去年成立「新北不動產愛連網I-Land」平台，供民眾查詢房價交易資訊，但只能以路段搜尋，準確度較低，地政局即日起新增「社區行情檢索」功能，搭配地圖模式呈現，民眾只要選取社區位置，就能一鍵比較周邊房價行情，目前共約3500筆社區交易資訊，將陸續新增。

新北市地政局表示，實價登錄制度自2012年施行迄今將近8年，除了房價透明化以外，各種資料數據也迅速增加，新北市地政局去年開設「新北不動產愛連網I-Land」平台，提供住宅價格指數、不動產市場季報等查詢功能，迄今共累計140萬瀏覽人次。

新北市地政局指出，過去民眾查詢房價，只能輸入路段名稱搜尋，精確度很低，使用也較不方便，考量部分民眾購屋時，會關注特定社區，該網站即日起新增「社區行情檢索」功能，整合工務局登記的公寓大夏開放資料，再與實價登錄資料串連，歸納同一社區的交易資訊，民眾只要點入地圖上的社區位置，即可得知各筆房屋的交易明細。

新北市地政局表示，該網站目前共提供3500筆社區交易資料，未來會與各地地政事務所串連，共同清查社區交易明細，陸續新增房價資訊，讓民眾輕鬆找到符合需求的社區。

(中時 )