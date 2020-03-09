透過台北酷課雲平台，基隆學生也同步享有多元豐富的線上課程，確保學習不中斷。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

因應疫情可能停班課，基隆市強化師生雲端學習資源。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

新冠病毒肺炎疫情延燒，已有多所大學部分師生停課，基隆市除緊急採購300台平板補足線上學習硬體設備，9日與台北市合作推廣線上教學資源「台北酷課雲」，因應未來可能停班課，基隆學生也同步享有多元豐富的線上課程，確保學習不中斷。

基隆國小3年級以上學生有1萬7000多人，其中有2000多名弱勢學生沒有網路或平板等線上學習載具，市府推動學校停補課線上學習指南，並輔導師生熟悉雲端學習資源平台，昨日也與北市教育局簽署線上教學資源合作備忘錄，共同推廣台北酷課雲。

教育處長林祝里表示，疫情造成全球部分國家、地區停課潮，市府針對疫情推動線上學習平台，除了2000多名家庭弱勢學生，特別是市府推動線上學習照顧的對象，也要求師生在10日前互相綁定帳號，逐步熟悉與善用線上學習資源。

林祝里說，針對今年國中教育會考日期不變，為了強化學子線上學習資源，台北酷課雲是適合國三考生準備考試的線上學習資源，教學內容針對國三學生推出線上寒輔課程，包含國中教育會考科，基隆市屬學校學生只要使用基隆市帳號就能登入。

酷課雲另有「高中跨校網路選修課程」、「國中多元增能培力班」等同步線上課程，可以提供國中小及高中學生線上自主學習機會，此外合作縣市包括花蓮縣等縣市，只要使用教育雲帳號或該縣帳號，可同步享有更多元豐富的師資與線上選修課程。

(中時 )