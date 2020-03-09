集集添興窯「傳統南投陶裝飾技法」登錄為南投縣傳統工藝，林清河為技藝保存者。（林清河提供／廖志晃南投傳真）

集集添興窯陶藝品，特價優惠再打折。（廖志晃攝）

集集添興窯抗疫特價優惠，希望減輕財務壓力。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情致使人心惶惶，各行各業營運都遭受嚴重衝擊，集集添興窯為減輕財務壓力，同時回饋舊雨新知，即日起到4月15日，推出抗疫優惠專案，庫存和訂製陶藝品都特價優惠，希望大家攜手共度難關，走出疫情陰影。

集集添興窯「傳統南投陶裝飾技法」，經南投縣無形文化資產審議會，審議通過登錄為南投縣傳統工藝，並登錄林清河為技藝保存者；林清河於1979年接掌「添興窯」，1990年起個展20餘次，聯展百餘次，曾榮獲省展教育廳獎（陶藝類首獎）、台灣省手工業產品評選展優良獎（陶藝類首獎）、金陶獎佳作獎、1997年台灣陶展優選獎、省展入選8次、全國美展入選3次、陶藝雙年展2次等；1995年因陶藝成就及推廣陶藝有功，榮獲總統及行政院長召見嘉勉、2003年獲教育部「社教有功人員獎」、2007年獲文建會（現文化部）頒「工藝之家」榮銜。

林清河致力發揚陶藝文化，設計各種陶藝模式、推動陶藝生活化觀念、開辦「集集陶藝工藝師養成班」，開創現代陶藝新局面。

林清河指出，新冠肺炎疫情迄今仍未完全控制，造成國際恐慌，影響所有人的正常生活與社會經濟，添興窯的營運也遭受極大影響，但是，疫情總會過去，大家不能被打敗，要堅強走下去，期待早日恢復正常生活。

林清河表示，為減輕疫情造成的財務壓力，也藉此機會回饋愛陶同好，特別推出優惠專案，特定庫存品優惠價再打8折，一般消費優惠價再9折優惠（含訂製品，但不含餐飲與體驗），詳情請電洽（049）2781130。

(中時 )