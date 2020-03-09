政府為因應少子化危機，主打托育補助，衛生福利部推出準公共化補助、北市府也祭出友善托育補助，但這2種原定2月24日及29日就該入帳給北市1萬1000名符合資格者，卻被北市議員簡舒培發現遲遲未入帳，且六都就剩北市未發。北市府解釋，因中央的系統不穩定，但北市作業嚴謹，會在本月撥款，有別其他縣市拿去年12月溢領的去撥。

北市副市長兼社會局代理局長蔡炳坤表示，之所以受影響，是因衛福部社家署的系統在1到2月間並不穩定，由於北市先進行中央加發的2到3歲補助，系統卻無法跟進，經2月17日北市與中央再比對後，確認3月會把1、2月份的補助都審查完畢並撥款，強調「不是怪中央」。

「效率龜速！」簡舒培表示，婦女福利及兒童托育科共有15人負責審核業務，就算受社家署系統功能關閉影響，2月7日系統開放審核功能，社會局到2月底竟然才審核完成900多筆補助，另外1萬多筆竟要延後一個月至3月24及30日才能審核完成。

簡舒培說，社家署線上審核系統重整，全國各縣市社政系統發放托育補助都受影響，為避免造成育兒民眾經濟負擔，衛福部於去年12月即先行提供各縣市政府托育補助人員清冊，讓各縣市政府於今年1月可以依此為憑，先行發放補助款，待2月系統重整後再補發或追繳溢領，目前六都除北市外，都已領到今年1、2的補助。

簡舒培指出，新北市社會局只有8名承辦人員，利用工時調整，已於2月24日完成全市補助案查核作業，2月27日全數核撥，其他四都無論1、2月份補助都在2月7日系統發放查核後，最慢也在3月2日底完成核撥，為何審核人力最充沛、待補助人數也不是最多的北市府，竟要在3月24日及30日才能發？難怪忙著當民眾黨主席的台北市長柯文哲市政滿意度吊車尾。

蔡炳坤回應，其他縣市卻是直接將去年12月份溢領的補助直接拿來發，但這會有很大的風險，因為裡面會有排富問題需要嚴格審查，系統也是滿複雜的，所以更要務實、嚴謹地發，雖晚發，但不會有溢領追繳審查的問題。

社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠補充，北市因托育較貴，所以有加碼4000元友善補助，本月24日、30日就會撥款，同仁都在加班，撥款前一周就會完成審查，正全力衝刺、不誤撥，並已通知家長。

(中時 )