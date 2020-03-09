預計2022年完工，將成為全國面積最大的傳統建築群聚園區。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市文化局今舉辦異地重建典禮，新北市副市長吳明機、文化局長龔雅雯、劉氏宗親會等均到場。（新北市文化局提供／許哲瑗新北傳真）

登錄為新北市歷史建築的劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝、劉氏文記堂建築群，因捷運環狀線興建工程被迫拆遷，新北市文化局選定新店區央北二路、私馨二路口交叉口的公園用地，將展開異地重組，9日舉辦動工典禮，預計2022年完工，將成為全國面積最大的傳統建築群聚園區。

新北市文化局表示，十四張地區是新店最早發源地，陸續有陳家、劉家、林家、連家等4大姓開墾；其中劉氏家族先祖自福建泉州府安溪縣搭船來台，拓墾範圍深入景尾、木柵以及青潭山區，是文山地區發跡最早的大家族之一。

隨著十四張地區被規畫為捷運環狀線南機廠用地後，劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝、劉氏文記堂建築群，也面臨拆除命運，經過中華啟文堂劉氏宗親會、劉氏祭祀公業與文史工作者爭取，分別在2011年8月、2012年8月、2014年3月被登錄為歷史建築。

新北市文化局表示，其中劉氏家廟與劉氏利記公厝，2012年配合環狀線工程拆除，劉氏文記堂則於2015年間，配合央北公園區段徵收作業一併拆除，均暫時存放在安華路旁一處高架橋下。

新北市文化局今舉辦異地重建典禮，新北市副市長吳明機、文化局長龔雅雯、劉氏宗親會等均到場，預祝開工順利；吳明機致詞表示，這不僅是新店劉氏聚落的重要里程碑，也象徵捷運建設、古蹟保存、都市發展三者融合，期待為新北市帶來嶄新風貌。

文化局長龔雅雯說明，劉氏古厝歷史建築群將全數搬遷至新店中央新村北側公園用地，總面積1694坪，預計2022年完工，這是繼五股「守讓堂」之後，新北市第2例異地重組的歷史建築。

(中時 )