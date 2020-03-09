花蓮縣爭取1.3億元進行美崙溪整治，串聯國福橋至菁華橋間6.5公里河岸，預計7月底完工。（許家寧攝）

花蓮縣府迎接今年10月舉辦全民運動會，去年爭取1.3億元展開美崙溪整治，串聯國福橋至菁華橋間6.5公里河岸，並設置12處連絡引道，預計7月底完工，未來國福大橋右岸配合全運會規畫運動園區，左岸將打造東部第一個共融式魅力水岸寵物公園。

流經花蓮市的美崙溪，是流經花蓮市區重要河川，沿岸景致秀麗，昔日還能在這裡划船玩水、悠閒賞景，是許多老花蓮人的回憶，近年整體水岸景觀、生態及親水機能逐漸受到重視，縣府獲前瞻基礎建設經費挹注，去年起進行沿岸河濱運動空間工成。

建設處表示，「美崙溪水環境改善工程」針對國福大橋至美崙溪出海口段進行整治，包括沿岸自行車道斷點及無障礙通行環境檢討、鋪面改善、護欄改善；另外設置高灘地休憩親水空間與設施，國福大橋上下游運動場域營造及生態示範區。

縣長徐榛蔚說，美崙溪共計12處斷點設置引道串連，國福大橋上下游兩側，右岸配合舉辦全運會，同步向中央爭取國福運動園區興建計畫，左岸上游高灘地闢設300坪，規畫打造兼具共融公園功能，以及宜花東三縣市第一座寵物運動公園。

109年全民運動會將在花蓮登場，整體工程預計今年7月底完工，縣府也將位於國福運動園區中的「滑輪溜冰場新建工程」納入改善工程，預計9月底完工，另向體育署爭取槌球場、足球場、棒球場以及寵物水岸運動公園，則初估在年底前完工。

(中時 )