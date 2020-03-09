花蓮縣消防局推廣偏鄉裝設住宅用火災警報器。（花蓮縣消防局提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮縣去年下半年發生百餘起火災，其中建築物火災占55％居首，又以獨立住宅高居住宅火警6成，消防局分析花蓮獨立住宅較多，相較商業與集合住宅已有較嚴謹消防安全規定，目前法規未強制要求裝設火災警報器，近期將推動全縣住宅全面加裝。

近年花蓮建築火災案例層出不窮，消防局分析111件相關統計數據，仍以一般居家場所為主，其中61件建築物火災中就有38件為獨立式住宅，反觀人潮與居住密集的商業建築7件、複合式建築1件，僅占整體住宅火警1成多。

消防局長林文瑞說，去年下半年火災造成民眾財損881萬餘元，造成4名消防人員受傷，前年同期財損則高達1310萬餘元，對此，消防局去年推動「新建」房屋，包括5層以下住宅、公寓及農舍需加裝住宅火災警報器才會核發執照。

林文瑞指出，商業建築、複合建築與集合住宅依法令規定須裝設火災警報器，僅獨立住宅未有強制規定，去年住宅火警中有3件及時發出警報聲，提醒民眾成功初期滅火及逃生，避免損失擴大，推動全縣裝設警報器將是消防局年度重點。

提醒民眾家中尚未裝設警報器民眾，趕快到大型電器行購買裝設，區區幾百元就可以保障全家安全，弱勢族群也可向轄區消防分隊申請，將派員免費協助裝設，目前協助弱勢、狹小巷弄及水源不足區域住戶列入優先裝設，已補助裝設7732戶。

(中時 )