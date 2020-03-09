高美館強調封館整修時，將持續辦理戶外展演、工作坊等多元藝文活動，民眾仍可上網報名參加。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎疫情未見趨緩，高雄市立美術館為降低密閉展間的防疫風險，與高市府及藝術家團隊慎重評估後，決定提前於6月起進行封館大改造工程。原訂4、5月舉辦的兩檔年度特展，也配合工程延至11月下旬舉辦。

高美館表示，國際上已有多所重要博物館舍陸續自2月起為防疫新冠肺炎而臨時閉館。原訂於4月11日推出美國錄像藝術先鋒「湯尼．奧斯勒」（Tony Oursler）《黑盒—幻魅於形》特展，5月23日推出東西方跨界藝術大師蕭勤《象外、圜中—蕭勤八五大展》，均延期至11月底，配合改造後的全新空間亮相。

為了彌補藝術迷，高美館也緊急與湯尼．奧斯勒協商，在原訂開展日4月11日當天推出「線上展覽」。奧斯勒將透過影像講述展覽概念，同時宣傳亞洲獨家童臉募集計畫《「留臉」忘返─台灣獨家徵臉活動》，該活動也配合展覽延期、延長募集時間，詳情可上高美館官網查詢。

配合防疫，高美館也將同步推出「虛擬實境VR線上導覽」，透過360度展覽實景搭配作品解說，讓民眾在家安全防疫同時，一覽高美館展覽廳、藝術生態園區與兒童美術館相關展覽。

高美館強調，目前《以光織界：徐永旭的藝術世界》、《奔．月－劉國松》、《南方作為相遇之所》與《2020高雄獎》四檔展覽將持續展至5月31日。修館期間，地下樓B01展廳《凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景》開放免票參觀，兒童美術館營運時間如常。另也持續辦理戶外展演、藝術講座暨工作坊、藝術園區生態觀察及講座、藝術工坊手作課程，以及偏鄉校園推廣計畫等多元藝文活動。

(中時 )