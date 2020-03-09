消息指出，皆豪集團子公司東暉企業，6年前與高雄市政府簽約，取得高鐵左營站附近1,857坪基地的BOT案，規劃投資20億元，興建地上15層，地下3層多功能複合型建物，因資金未依財務規劃期程到位，違反投資契約規定，已遭高市府解除合約。

主攻廠辦的皆豪集團2014年2月24日，以子公司東暉企業名義，與高雄市政府簽約，取得「灣市2」為期46年的市場用地BOT案，將興建高鐵左營站商圈的第一家飯店，預定2018年完工營運。

皆豪集團董事長曾國展當年在簽約時曾表示，這是皆豪第一次跨入商業服務領域，並且要做到最好，因此，原本規劃只要投資16.19億元，也一口氣提高到20億元以上。

不過，由於這是高雄市第一個市場用地BOT的案例，因此，外界持續關心它的後續，但，長期以來，都只看到大約1,857坪的基地，只有圍起籬笆，卻未見基地施建工程。

市場近期傳出，皆豪集團子公司東暉企業與高市府的合約，已經遭到解除。

高雄經發局市場管理處長吳思賢9日受訪時證實，高市府已在2020年1月22日，正式發文通知東暉企業，解除「灣市2」的BOT合約。

吳思賢表示，東暉企業在2014年2月簽約之後，依照合約規定，必須在當年3月提出3億多元的資金證明，佐證開發，但是，「一直都提不出來」，因此，高市府才在今年1月22日，以東暉「資金未依財務規劃期程到位，違反投資契約規定」，發函解除合約。

他說，東暉企業曾經提出理由，包括變更設計等，但，實屬拖延的動作，沒有實質行為，「屬於重大違約」、而且逾期開發，因此，高市府正研議東暉簽約時，繳交的保證金5,000萬元，要沒入多少金額？

至於該地未來是否重新招商？吳思賢指出，目前還在評估中。

(工商 )