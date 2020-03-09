時序進入3月，開始鳳梨盛產的季節，適逢今年全中運在屏東，屏東縣政府舉辦「2020鳳梨旺旺節產業系列活動」，選定14日在銘泉生態休閒農場舉辦，將首次結合健走與單車，邀請民眾一同欣賞沿山公路之美。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，屏東鳳梨栽種面積高達3455公頃、年產值超過30億元，是全台重要產地之一，生產的金鑽鳳梨甜度高達20度，因此結合農產、運動及觀光，邀請大小朋友走出戶外摘鳳梨、逛市集。

屏縣府農業處長黃國榮坦言，受到新冠肺炎疫情影響，過去有97％果品主要外銷大陸，如今傳統市場及大型超商通路買氣都減少，「今年真的比較不一樣」。

黃說，目前外銷大陸的貨櫃已經陸續出去，不過當地貨運、報關因人力還沒完全到位，「鋪貨速度比過去慢了些」；現在就是關注後續消費力道，畢竟屏東優質鳳梨已扎穩根基，且生活仍要繼續，相信消費需求還是存在。

但料敵從寬，外銷市場可能受到影響，就必須想辦法振興內銷需求，黃國榮說，屏東迎接全中運，將今年設定為運動年，因此農業處在沿山公路規畫185農夫市集、現摘鳳梨、鳳梨手作體驗與草地音樂會，邀請民眾來運動增強免疫力，更享用當季新鮮蔬果。

新冠肺炎,屏東鳳梨節

(中時 )