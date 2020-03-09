民代提供選民服務，進退間都是門藝術。（林和生攝）

國民黨主席補選，由青壯派立委江啟臣出線，讓地方年輕民代士氣大振，開始醞釀一連串新血招募活動；藍營屏東縣議員黃明賢便嘗試以「政治職場體驗」為主題，號召青年學子近距離感受民代生活，藉此投入政治行列，打造順暢接班梯隊。

資深藍營黨員坦言，過去在中央黨部就做過類似訓練，無奈年輕人想法天馬行空，且不一定完全認同黨的理念，不僅被內部人士質疑是其他政黨派來「試探」，又考量成效不佳，最後不了了之。

「這點不可否認，民進黨就做得很好」，多數在國會就有很多各領域的年輕助理，他們善於網路議題操作、新興領域的意見發想，且綠營願意放手讓他們全權主導，後續看來，這些人留下來的比例高，也都成為後續舉材重要的人才庫。

黃明賢說，儲備人才的動作何時啟動都不嫌晚，因此希望號召對於政治工作有興趣的學子，尤其以屏東在地人為優先，「過去他們想為故鄉做點事，又不得其門而入」，這次就是最好機會，團隊願意提供資源，讓這些人進行議題設定，人際交流的服務實習，更藉由提出計畫案，讓關心領域有實踐可能性。

國民黨屏東市民代表傅建雄也強調，民代當久了，或許是習慣、也可能自己會有框架，透過外來撞擊，有機會教學相長，「其實也是接地氣的一種方式」。

傅建雄認為，藍營過去少有類似活動，這次是難得轉機，期待有更多年輕人投入去翻轉百年老店，衝擊並不是刻意反對，而是把這塊招牌擦得更亮，他也歡迎有不同想法的年輕人能夠站出來，用自己的方式參與政治。

(中時 )