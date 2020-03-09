疑似境外網軍，使用人頭帳號在臉書散布疫情假訊息，台灣民眾轉傳也觸法。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局8日接獲衛福部轉報，劉姓女子於臉書張貼新冠肺炎謠言，內容為：「議員王世堅前助理小文是我表姐啦，昨天夜裡王議員在摩鐵吼，同歪表姐講噢，趕緊離開台灣啦，說是南北肺炎大串聯噢，現在已經控制不了啦，最多一個禮拜吼，台灣全境要封閉啦，圖為台南失控現場」等不實訊息。警方隨即約談劉姓女子到案，依社會秩序維護法送裁罰。

刑事局循線追查張貼假訊息的臉書用戶劉姓女子身分，發現她是住在花蓮縣得陸配，隨即通知到案說明，經警方查證，其張貼圖片係韓國電影公司於2012年12月6日在大陸上映電影「鐵線蟲入侵」宣傳劇照，圖中屍體遍布河川，極為驚聳，該片台灣未上映。

劉女將該不實疫情訊息張貼於臉書，造成民眾恐慌及徒增防疫工作的查證，警詢後依違反社會秩序維護法送簡易庭裁處。

另外，刑事局還接獲檢舉，指臉書有網友散布「我阿姨是焊井蓋的，昨天在衛福部門口馬路上工作的時候，聽到幾個當官的在聊天，說如果超過40個案例，總統就要要下台，所以一直壓著真實數，其實疫情已經傳播開了，高雄、台南等地每天都得運好幾卡車的屍體去台中統一焚化，所以妳看最近台灣中部的空氣質量又下降了」不實貼文。

警方清查發現，散布該則貼文為人頭帳號，研判可能是來自大陸的境外網軍，且該貼文已由社群網站用戶轉傳分享，循線查出黃、李、孫男等3人涉嫌轉傳散布，詢後同樣依社秩法送簡易庭裁處。

(中時 )