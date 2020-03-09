鐵肺歌后李翊君愛女王敏淳（香奈兒）勇闖歌壇，推出首支單曲〈和你一起〉，對於升格星媽、李翊君笑說有「三不」：不管女兒的歌唱、意見與演藝風格，她說：「我不想因為自己的經驗給她壓力，在背後默默支持就好」，並提到自己也是18歲出道的，「能體會女兒現在的心情」。

今年18歲的王敏淳，目前就讀美國柏克利音樂學院，主修長笛與歌唱，日前趁寒假返台錄唱新歌〈和你一起〉，自4歲起媽媽為了幫斷奶，開始養的馬爾濟斯愛犬「兩萬」也在一旁陪錄音，怎料宛如親妹妹的愛犬竟驟逝，家人擔心她崩潰還刻意隱瞞，後來外婆告知消息後，「當下情緒潰堤的大哭3天，至今我真的仍無法接受這事實」。

今年18歲的王敏淳，目前就讀美國柏克利音樂學院，主修長笛與歌唱。（王敏淳提供）

王敏淳原期待5月學期結束，搬回台灣和愛犬重聚，卻錯過與牠的最後一面，首次面對人生的摯愛離別，「感覺瞬間忽然長大了，讓我開始更關注身邊的人事物，珍惜每個時光，也希望這首歌能與所有與毛小孩為伴的朋友分享」，新歌近日為KKTV夯劇《2020因為愛你》插曲。

李翊君愛女王敏淳推出首支單曲〈和你一起〉獻愛犬。（王敏淳提供）

近期新冠肺炎疫情嚴重，在美國的王敏淳貼心告訴媽媽「別擔心，我都有記住戴口罩與勤洗手」，即將在五月返台正式投入歌唱事業，王敏淳說做好準備了，「不會讓老媽擔心，希望自己努力給她驚喜。」

(中時 )