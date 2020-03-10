立法院財政委員會今(9)日聯席審查審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，時代力量立委邱顯智不滿表示，沒有方案、沒有計畫的預算，只有幾張紙跟項目名稱，每個項目就要好多個億，根本是要立法院開立空白支票。

邱顯智日前指出，經濟部編列的紓困振興預算高達200億，交通部156億，在薄薄的一本預算書裡，總共只有6頁；總共只有6頁來交代356億怎麼花，平均一頁超過50億。他表示，身為立法院的菜鳥，真的搞不懂這種預算要怎麼審。

對於行政部門敷衍的態度，邱顯智昨日再次痛批，沒有方案的紓困振興預算，根本是要立法院開立空白支票。邱顯智也徵求網友意見說，面對這種荒謬的情況，立法委員可以提「主決議」、「凍結預算」或是「刪減預算」，大家覺得該怎麼做？

邱顯智強調，時代力量黨團的立場很明確，一定會要求行政機關做到該做的事情，不會輕輕放過。

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(中時電子報)