有時候「得到」是一份禮物，「放下」也是一份禮物，懂得取捨，人生可以過得更開心，在30歲這個階段，你給過自己什麼禮物？想給自己什麼禮物？

其實當年很不願意…

人生中的第一份工作就是當藝人，而且還是暴紅的偶像，算算邱勝翊已經快要邁向三十一歲。對於被叫了十三年的「王子」，他有話要說：「一開始我很排斥這個藝名，當時是老闆幫我取的，我那時覺得不要叫這個名字，但還是說服了我……。」

「一開始大家太常叫我『王子』了，自己會默默覺得自我介紹時很奇怪，但這是大家認識我的起點，也不會完全拋棄這個藝名。現在希望叫我的本名，需要一點時間，十七歲到三十歲，大家都叫我王子，希望三十歲之後大家都認識我的本名。」

說真的，叫他「王子」叫得太習慣，要改口不免有些彆扭，當年那個青春、沒有煩惱、被工作人員捧在手心，不管到哪都跟一群「棒棒堂男孩」一起亮相的邱勝翊，走到現在、工作幾乎沒有休息過，但愈走也愈知道自己的路要朝向哪裡。

從小背負家族使命，邱勝翊當然有壓力，但卻心甘情願。（圖／莊立人攝）

其實最割捨不下的是…

「知道自己有年齡上的問題，是因為拍戲的時候，發現年輕一輩的演員中我年齡最大，或是跟我一樣大。之前去內地拍戲，女主角都小我七、八歲，以前都是我最小，看著哥哥姊姊，現在變成我最成熟、年紀最大，就會有一種責任感。」

邱勝翊其實一直有牡羊座的責任感，先前拍戲時，曾之喬幫他取了個「王大哥」的綽號，就是因為他會扛起照顧大家的責任，不只是工作，對家人也是如此。他的臉書上，一張張家族成員穿著他創立的潮牌衣服出遊聚會，身為長子、長孫，「家人」是邱勝翊心中最無法割捨的那塊。

「從小到大背負的期待太多，父母很傳統，考不好要挨打，考得好才是好學生，（當藝人後）有不好的新聞，過年回去會覺得沒面子，這也是無形上的壓力和包袱。我從小就很優秀，從小就被灌輸要努力工作，但這也是我很喜歡的，我心裡也是想要這樣去做，所以不會覺得累，我還滿開心的，我看到他們很欣慰地看我，成就感和滿足感更大。」

三十歲要過了，邱勝翊在這一年送給自己不少禮物，最珍貴的是「改變」。（圖／莊立人攝）

其實只想要開心…

回憶之前奶奶生病，邱勝翊透露，家人為了奶奶的醫療、照護起了爭執，甚至到了分崩離析的程度。身為晚輩，邱勝翊選擇在家族群組發聲：「奶奶現在生病了，不希望看到大家這樣，我知道大家工作都很忙，奶奶的醫療費、所有的事情都由我來負責……。」

不只扛起晚輩的責任，也扛起家族的凝聚力。那段時間，邱勝翊和弟弟邱宇辰感情變得更好，以前常吵架，但當家裡有了大事，兄弟倆每天輪流陪奶奶，有些事不用說出口，畢竟是一家人，該怎麼做，內心會告訴你。

可能鏡頭前的邱勝翊，都酷酷的、甚至冷冷的，但從小被「家」的氛圍感染，他愛的是群體的互動，「我從小就是康樂股長，帶頭大家一起玩，又剛好是家中長子，有責任感要帶領大家一起開心歡樂。」

曾與廖允杰（左）及弟弟邱宇辰（右）組成男團JPM，牡羊座的邱勝翊（中）很愛一群人工作的熱鬧。（圖／SONY提供）

其實30歲要過去了…

一個人宣傳新作品，可以暢所欲言，一群人熱熱鬧鬧，更讓邱勝翊開心，拍了戲、經過長時間相處，戲裡演員和工作人員混熟了，又收編了一群「家人」，又一個成就達成。這次和任容萱合拍新戲《覆活》，感覺她的保護色很重，慢慢把她心房打開，兩個看起來有距離感的人，搞了半天原來都只是慢熟而已。

三十歲快要過了，邱勝翊在這一年圓夢到英國拍寫真書，看著家族回復過去的緊密，也拍了《覆活》這種沒接觸過的戲劇類型，為了自己想要「改變」，也要讓外界看到以往沒發現的爆發力和深層情緒，不再只是耍耍帥、談戀愛，認真體驗角色的悲傷、認真挖掘角色的痛苦。

「以前我是很好睡的人，但為了戲硬ㄍㄧㄥ，體驗失眠的感覺，算是有點偏激，但看到完成品，我沒讓自己失望。我是一個不去想難過事情的人，都希望開開心心的，但我沒辦法在戲裡『演』得很難過，我只能挖我自己最深、最痛苦的事情去表達。」還好天性夠樂觀開心，入了戲、完工，出了戲、釋放，很棒的「而立大禮」，送給自己，毫不心虛。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)