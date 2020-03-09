義大利新冠肺炎疫情嚴峻，體育部長史帕拉多拉8日中午宣布，義大利人最熱衷的甲組足球聯賽（義甲），8日的5場比賽全部取消，等待進一步通知。但沒想到義甲聯盟把他所說，「不能陷球員、球迷和工作人員的健康於風險之中」的談話當耳邊風，5場比賽都踢好踢滿，讓史帕拉多拉爆氣大罵義甲「不負責任」。

史帕拉多拉在宣布比賽取消時曾指出，在1600萬民眾遭封鎖隔離後，「沒道理足球賽還要繼續踢。」。官方公告發布後，即將踢閉門比賽的帕爾瑪與史帕爾，雙方球員已進場活動，最後只好退回休息室。

但一小時後比賽卻還是照踢，包括最傳統的「國家德比」尤文圖斯與國際米蘭之戰。史帕拉多拉告訴國家廣電公司RAI，「足球世界總覺得可無視規矩和犧牲…今天，比賽因為義甲總裁達爾皮諾無責任感的舉動而照踢，我們奉勸義大利人，請留在家裡。」

義甲出爾反爾的行為，也惹毛了球員公會AIC。該會發表聲明指出，「體育機構釋放的訊息太可怕了，往返(隔離)紅區非常危險，踢球很危險，(賽前)握手也很危險。」聲明批評，在疫情升高時，足球也不能成為例外，那些沒有勇氣承認這點的人，拖累了出賽的隊伍。

被罵到臭頭的義甲聯盟則稱，球賽照踢的決定，是依照原計畫，也就是閉門比賽。義甲批評義國足協與球員工會，在帕爾瑪與史帕爾賽前介入攪局。該聯盟甚至指控政府發布重複但互相牴觸的宣告，導致大家一頭霧水。

(中時 )