金大前年10月在校園中的「壽與國同」紀念碑栽種近百株吉野櫻。（李金生攝）

金大吉野櫻盛開，春景無限美好。（李金生攝）

美麗的吉野櫻搖曳枝頭，吸引同學走出戶外。（李金生攝）

2007年日本中央大學學員日華友好會也贈送金大「友好之櫻」數10株，目前也在大學池旁同步盛開中。（李金生攝）

金大盛開的櫻花大約在4月中旬結束花期。（李金生攝）

金大盛開的櫻花大約在4月中旬結束花期。（李金生攝）

櫻花盛開好風情，讓人賞心又悅目。（李金生攝）

國立金門大學百餘株粉紅吉野櫻和緋紅櫻同步盛開，在隨風搖曳的枝椏綻放一季的浪漫，也在新冠肺炎疫情持續蔓延的此刻，提供師生和鄉親一處戶外休閒的好去處，讓悠閒徜徉花叢中的遊人都說：「好療癒喔！」

陳建民校長表示，金大前年10月在校園中的「壽與國同」紀念碑栽種近百株吉野櫻，因為氣候適宜，加上土質良好，如今已長大成林，目前適逢春天花期，放眼一片粉紅，十分的賞心悅目。

另2007年日本中央大學學員日華友好會也贈送金大「友好之櫻」數10株，希望撫慰二次大戰期間，許多金門鄉親為避戰禍，遠走南洋流落異鄉的歷史傷痛，連日來也在大學池旁同步盛開，掩映一片燦爛好風情。

金大在這波疫情期間，全面加強校園防疫，共設有11處體溫量測站，確保師生安心、安全上課。同學們也盡量減少室內停留時間，在櫻花帶來春日即景的此時，正好相揪到櫻花林散心，用手機為自己留下美好的回憶。

金大表示，目前盛開的櫻花大約在4月中旬結束花期，希望師生們多到戶外走一走，也歡迎鄉親一起來賞花，感受校園春景的舒心怡人。

(中時 )