行政院政務委員唐鳳近日被日本人盛讚「IQ180的38歲天才大臣」，因而在日本社群媒體上大活躍。昨晚又有一則推特指出，唐鳳在東京都的防疫對策網站上協助修改了一個字，東京都知事小池百合子得知後也特地轉發推特致謝。

日本東京都政府為了防疫，架設了防疫網站，能及時查詢確診、檢測人數等資訊，同時將網站的開元軟體公布在GitHub，讓網友可以協作、修改，而這則推特指出，唐鳳也協助修改。

日本東京都知事小池百合子轉發推特感謝唐鳳。（摘自推特）

根據GitHub的修改紀錄可見，唐鳳對東京都新型冠狀病毒感染症對策網站進行了中文修正，他修改了中華民國國語（zh-tw）語言選擇器標籤，把繁體字的「体」改為「體」。

東京都知事小池百合子也看見這條推特，並轉推留言感謝唐鳳。台灣網友看到後也上PTT轉發這條消息，不少網友都紛紛大讚唐鳳的能力，雖然有部分網友認為吹捧過頭，但有人就直言，「他的能力完全不用靠吹的」、「代表唐大概也檢查了一下其他程式」、「認真推 會commit對日本官僚體系來說真的神」。

(中時電子報)