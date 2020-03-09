新冠肺炎疫情全球牽連廣大深遠，以至大國戰略也受衝擊。《香港經濟日報》9日指出，疫情大削全球石油需求，拖累油價大幅走低。俄羅斯卻一反過去數年常態，拒絕與石油輸出國家組織（OPEC）合作減產抬價。可見美俄衝突升溫，俄羅斯寧願收入減少，也不願變相扶植美國頁岩油開發。

主要產油國未能同意擴大減產，沙烏地阿拉伯據報計劃增產和減價，開啟石油減價戰。沙烏地國營石油公司沙烏地阿美，將四月出口往亞洲的輕質原油每桶價格較三月調低6美元，往美國就減價每桶7美元，西北歐洲更減8美元。據報現行減產協議本月底結束後，沙烏地四月石油產量可以由現時約每天970萬桶，大增至超過1000萬桶，需要時最大產能可達1200萬桶，兩項做法主要是針對反對擴大減產的俄羅斯。

俄羅斯過去3年一直與OPEC龍頭沙烏地阿拉伯合作減產，確保石油供應不會過剩，維持油價穩定。但俄羅斯上周五與沙烏地等油組成員國開會，結果卻出人意料。

據報導，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在會上，告訴沙烏地能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman），俄羅斯不會再減產，談判在5個小時後破裂，與會OPEC國家代表據報都感到震驚，無言以對。

石油出口同是俄羅斯及沙烏地國家最大收入來源，俄羅斯現在卻不再願意減產，原因相信只有一個：美國。

《香港經濟日報》指出，美國頁岩油開發成本高於俄羅斯及中東，受惠於近年油價穩定回升，而美國近期加大打壓俄羅斯力度，以至制裁俄歐「北溪2」（Nord Stream 2）天然氣管參與方。

莫斯科世界經濟與國際關係研究所（IMEMO）所長登金稱（Alexander Dynkin），俄羅斯政府已決定犧牲與OPEC合作來懲罰美國，儘管得罪沙烏地阿拉伯可能有不少風險，但這就是俄方目前的策略，有彈性地在不同利益間權衡。

俄羅斯目前亦比沙烏地更有條件忍受低油價。摩根大通料，要預算收支平均，沙烏地需要油價處於80美元水平，而俄羅斯只要50。

油價一路走低，對各產油國都是一大打擊，從2013年開始，因頁岩油開採技術的成熟，美國也逐漸成為能源出口大國，甚至一度排名世界第一，而近來油價下跌，對生產成本較高美國油商而言，更是一大打擊，目前已有409家宣布破產。

(中時 )