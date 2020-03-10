新冠肺炎疫情延燒，各行各業都受到衝擊，紛紛放起無薪假，不過行政院宣布，未來無薪假將改名為「減班休息」，同時鼓勵企業對減班勞工進行職訓與教育訓練等。民眾黨立委邱臣遠今（9）表示，不論是無薪假還是減班休息，勞工沒上班生計就是受到影響，補助要如何雨露均霑，也在考驗政府的應變能力。

邱臣遠說明，勞動部這一波祭出的紓困振興特別預算中，總共編列了41.25億，這是從原本500億的「就業安定基金」分了30億出來，然後把原本就有的150億「就業保險基金」擠出一點錢，加上部份勞動部本身預算，就是這次的41億多特別預算的內容。他質疑，這兩個方案本來就是勞動部就已經在執行的方案，把原本的經費預算挪來用於這次疫情特別時期的紓困補助，「難道不會排擠原本的計畫與經費？」

事實上，「安心就業計畫」要原本投保薪資高於基本工資23800元的勞工才會被補助到，最高補助1萬1千元，最多6個月；另外的選擇是，參加教育訓練補助的「充電再出發」勞工，將以每小時基本時薪158為補助，每月最高可領18960元，期限為3個月。不過這都是與雇主有正式雇傭關係的勞工才能享有，一些臨時、沒有正式雇傭關係的勞工，依舊是邊緣人，要如何維持這個族群的生計，也值得政府深思。

邱臣遠認為，預算東挪西移「也只是挖東牆補西牆」，多數勞工養家活口的需求並不會因為疫情停下，他呼籲政府應找出合宜補助方法，讓所有勞工都可以受惠。

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(中時電子報)