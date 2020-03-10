立委洪申翰今（9）日首次登台質詢，在衛環委員會上針對台灣空氣污染的「南北差距」問題，要求環保署針對區域差異提出策略；洪申翰指出，近年來空氣品質相對比較好的北部，空污改善的成效也較好，空氣品質差的南部反而改善較少，要求環保署排出目標與期程，改善中南部空污狀況。

洪申翰肯定環保署在空污防制的努力，但對許多中南部的民眾而言，對空氣品質改善的感受與環保署提供的資訊有落差。洪申翰指出，數據上顯示空氣品質確實存在「區域不平等」，資料顯示，從2014到2018年北部空氣品質較好，雲嘉南及高屏地區的空氣品質較差，但空氣品質的改善率又以北部最優，其次為中部，雲嘉南及高屏地區改善率反而較差。

洪申翰說，台灣的空氣品質在區域上形成「雙重的不平等」，空氣污染防制的下一步，必須要針對區域差異進行分析，並且提出相對應的區域策略，他要求環保署在未來的《空氣污染防制方案》中，應該要放入改善的計劃。

環保署長張子敬同意，的確存在區域空氣健康不平等的情況，需要努力改善的，他也承諾，環保署會建立空污防制的區域策略，並且將「區域空污現況分析」、「區域空污防制策略」、「區域空污改善目標期程」納入污染防制計畫。

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(中時電子報)