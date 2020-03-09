蘋果(Apple Inc.)旗下 OTT 串流影音訂閱服務「Apple TV+」，宣布續訂原創影集《直言真相》(Truth Be Told) 第二季，並且公開了全新懸疑影集《勿闖黑夜》(Home before dark)預告，本影集將於4月3日在 Apple TV+ 上線，影迷可以把握時間來追劇囉。

Apple TV+ 旗下原創影集，先前包含《晨間直播秀》(The Morning Show)、《狄金生》(Dickinson)、《末日光明》(See)、《太空使命》(For All Mankind)、《靈異女僕》(Servant)、《異鄉人，美國夢》（Little America）、《神話任務：黑鴉之宴》(Mythic Quest: Raven’s Banquet)等，都確定續訂第二季。而《直言真相》則是最新一個加入此行列，有此榮耀的蘋果原創影集。

《直言真相》是由奧斯卡金像獎得主 Octavia Spencer 執行製作主演。先前獲得有色人種進步協會形象獎肯定。這部電視影集是由著名作家、節目主持人和執行製作人 Nichelle Tramble Spellman 創作，並由 Hello Sunshine、Chernin Entertainment 和 Endeavor Content 製作。

Spencer 在第二季將再度扮演 Poppy Parnell 這個角色，並將圍繞新案件展開故事。《直言真相》第一季劇情跟著播客 Poppy Parnell 鋪展，她不得不重新調查一宗曾令她轟動全國的謀殺案，她因此與當年可能在她推波助瀾下含冤入獄的男子正面接觸。這部電視影集以獨特的觀點描述美國對真實犯罪 podcast 節目的痴迷現象，並試圖引起觀眾反思，以公眾名義追求正義時要考慮的後果。

Apple 全球影音開發主管 Matt Cherniss 表示：「Octavia 的演出和 Nichelle 的故事引起觀眾的共鳴。我們為這部強有力的劇集和無比出色的幕後團隊感到驕傲，並期待他們第二季的精彩表現。」《直言真相》第一季全劇現在已於 Apple TV+ 上獨家串流播映。

除了公佈《直言真相》續訂第二季的好消息，Apple TV+ 也公開了原創影集《勿闖黑夜》預告，《勿闖黑夜》的第一集由《瘋狂亞洲富豪》的導演朱浩偉操刀執導，故事改編自一位年輕調查記者的報導，劇情描述一個年輕女孩(Brooklyn Prince)從布魯克林搬到她父親(Jim Sturgess)曾待過的一個湖邊小鎮，她跟隨各種線索挖掘出一個鎮上所有的人包括她父親都想要掩蓋的懸案。《勿闖黑夜》影集將於4月3日在Apple TV+上線。

Apple TV+ 《勿闖黑夜》預告

Apple TV+ 可在 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的 Samsung 和 LG 智慧電視上的 Apple TV app 上，以及在 tv.apple.com/tw 使用收看，訂閱費每月 NT$170，可免額外付費試用 7 天。Apple TV app 今年稍後也將於 Sony 及 VIZIO 智慧電視上推出。購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch 的使用者可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。僅在限定時間內提供。此項優惠在符合條件裝置首次啟用後的 3 個月內有效。

(中時電子報)