前屏東縣政府原民處長伍麗華因選上立委，縣府9日公布，懸缺將由顏成仁擔任。顏成仁為嘉南藥理科技大學生物科技所碩士畢業，曾代理來義鄉長、擔任排灣族大武山部落學校校長、屏縣府原住民教育審議委員會委員及泰武鄉武潭社區發展協會理事長等職，嫻熟原住民族教育等相關議題與事務。

(中時 )