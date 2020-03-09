屏縣府原民處長將由顏成仁出任 18:522020/03/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府原民處長由顏成仁出任。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前屏東縣政府原民處長伍麗華因選上立委，縣府9日公布，懸缺將由顏成仁擔任。顏成仁為嘉南藥理科技大學生物科技所碩士畢業，曾代理來義鄉長、擔任排灣族大武山部落學校校長、屏縣府原住民教育審議委員會委員及泰武鄉武潭社區發展協會理事長等職，嫻熟原住民族教育等相關議題與事務。 (中時 ) #縣府 #原住民 #教育 #處長 #委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委力爭 退伍上校子女教補費 520前恢復 01:002020/03/05 政治要聞 避免群聚感染 13體育賽事先緩緩 04:102020/03/05 地方新聞 養父母僅1人為原住民則無法取得原民身分 藍委修法籲再放寬 10:572020/03/05 生活 這裡口罩不用排 山地鄉衛生所有40個不用排隊 12:152020/03/05 生活 宗博館生命教育主題特展如期舉辦 開幕活動喊卡 15:152020/03/05 生活 放寬收養取得原民身分 管媽反對 ：恐遭利用取得土地 16:392020/03/05 社會 人在警局卻打報告督導槍彈庫 南市警官降級 07:562020/03/08 社會 本周口罩平均日產920萬片 沈榮津：最高挑戰1,000萬片 09:222020/03/09 財經 英國國防委員會：將調查華為5G網路的安全性 11:302020/03/09 財經 防疫需求 立法院擬管制記者採訪 12:042020/03/09 政治 生活熱門新聞 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 抗疫第一線 張上淳自曝曾2度發燒自我隔離 - 生活 唐鳳助日改防疫官網1字 台網友狂推：真的神 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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