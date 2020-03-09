連鎖健身企業柏文（8462）無懼新冠肺炎疫情衝擊，2月營收2.89億元，月增0.09％，年增12.27％。柏文累計今年前2月營收5.78億元，年增5.10％。

受到農曆春節長假、2月天數較少與228連假的影響，柏文原本預期今年第一季營收會受影響，但是從1、2月合併營收較去年年同期成長12.27％來看，新冠肺炎疫情對於柏文是「短空長多」。

展望後市，柏文旗下「健身工廠」不受疫情影響仍將按照原訂計劃拓展 8處營運據點，新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義縣及台南市。其中，台南市永華廠及台中市水湳廠已分別於2 月9日及16日開幕營運，桃園市南崁廠已開始預售，預計4月開幕。

柏文第二季尚有台北市及新竹市據點開幕，第三季有新北市及彰化縣據點開幕，第四季則有嘉義縣據點開幕，今年規劃每個季度都有新廠館開幕營運，全年展店數較 去年更多，且多數廠館都設在五都，法人看好柏文今年新營業據點將提供較大的營收獲利成長動能，預估2020年營收成長率及獲利能力亦會較2019年提升。

柏文2月營收中，「休閒運動及娛樂服務收入」1.85億元，月減0.99％，年增8.86％，「運動保健服務收入」0.89億元，月增3.99％，年增21.15％，「入會費（含手續費）收入」0.12億元，月減7.70％，年增8.50％。

(工商 )