江啟臣曾宣示，當選黨主席後會檢討「92共識」的會如何落實政見，他今（9）日在致詞中提及，許多人關心國民黨未來的兩岸政策，而他的基本原則，就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。江也表示，近年因國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要重建；但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造，畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

儘管江啟臣致詞時並未提及「九二共識、一中各表」。但值得注意的是，前總統馬英九今天出席黨主席就職典禮致詞時，仍強調「推動兩岸關係，必須依據中華民國憲法跟一中各表的九二共識。」

馬英九指出，現階段大家都關心國民黨對全球、兩岸的關係要如何定位，這對江啟臣會是非常大的挑戰，他也贊成江啟臣先以黨務改革為重，但有關全球跟兩岸的挑戰，他對國民黨有些建議，包括全球戰略應訂在「親美、和陸、友日」，跟美國有緊密關係、跟中國有和平關係，跟日本有友好關係；至於推動兩岸關係，則必須依據中華民國憲法跟一中各表的兩岸共識；反對一國兩制與台灣獨立；任何改變台海現狀的主張，都必須遵守和平與民主的原則，不得使用武力威脅，並得經過台灣人民的團結。

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(中時電子報)