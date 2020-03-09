受到新冠肺炎疫情延燒影響，各廟宇紛紛取消台灣民俗宗教盛事繞境、進香等活動，繼大甲媽祖繞境延後舉行，有70年歷史的南方澳媽祖生繞境、雲林縣土庫鎮順天宮「塗褲媽」繞境、雲林縣北港朝天宮媽祖鑾駕出巡今年也都紛紛跟進取消。

南方澳是全國3大漁港之一，媽祖是當地主要信仰，主祀金媽祖的南天宮及奉祀寶石珊瑚媽祖的進安宮香火鼎盛，每年媽祖生繞境由2大廟宇輪流舉辦，今年邁入第70年，由南天宮負責主辦，但受到疫情影響首度停辦。

南天宮副主委林棋山表示，基於防疫考量，廟方開會決定停辦媽祖繞境，稟報神明後定案，省下來的活動經費則轉作防疫用途。宜蘭縣長林姿妙今天也到南方澳主持環境消毒啟動儀式，並到南天宮上香，祈求疫情早日平息。

無獨有偶，雲林縣土庫鎮順天宮管理委員會也決議，今年「塗褲媽」不繞境，省下的部分經費22萬元今天捐贈給土庫商工、土庫國中、土庫國小、永年中學等4所學校及華聖啟能發展中心購買口罩、酒精、額溫槍等防疫物資。順天宮主委吳明貴表示，雖然取消繞境，但順天宮將於4月5日舉辦「護國禳災祈安植福」法會，為台灣祈福，祈求民眾安康、平安順利。

雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19、20日2天，也會舉辦媽祖鑾駕出巡，但因為疫情也決定停辦1年，成為朝天宮創廟3百多年來首次停辦媽祖出巡。雲林縣北港朝天宮繞境是國內第一個被文化部列為國家重要民俗的宗教活動，場面浩大，有陣頭、真人藝閣、花車及化裝表演，行列綿延4、5公里，熱鬧場面為全省各地所罕見，每年總是吸引成千上萬的人潮迎神賽會。

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(中時電子報)