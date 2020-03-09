防止新冠肺炎擴散 伊朗釋放7萬名囚犯 18:442020/03/09 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗醫護人員在病房討論疫情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防止新型冠狀病毒進一步傳播帶來影響，伊朗司法部長9日決定，已經釋放70000名囚犯。 根據《中國日報網》引述伊朗塔斯尼姆(Tasnim)通訊社報導，為防止新型冠狀病毒進一步傳播帶來影響，伊朗司法部長9日在高級司法委員會召開的一次會議上稱，全國大約有70000名囚犯已經臨時獲釋。 (中時電子報) #伊朗 #囚犯 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 外籍旅客確診新冠肺炎 長榮機組員專機返台 07:002020/03/06 生活 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 國際熱門新聞 義甲無視命令球賽照踢 體育部長痛譙：不負責任 - 國際 防止新冠肺炎擴散 伊朗釋放7萬名囚犯 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 全境失控！義大利出逃14城陷混亂 監獄「疫情恐慌」暴動釀死傷 - 國際 義籍郵輪「詩歌達幸運號」幸運獲新加坡點頭准其停靠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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