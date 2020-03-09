為防止新型冠狀病毒進一步傳播帶來影響，伊朗司法部長9日決定，已經釋放70000名囚犯。 ​​​​

根據《中國日報網》引述伊朗塔斯尼姆(Tasnim)通訊社報導，為防止新型冠狀病毒進一步傳播帶來影響，伊朗司法部長9日在高級司法委員會召開的一次會議上稱，全國大約有70000名囚犯已經臨時獲釋。

(中時電子報)