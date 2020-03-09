針對新冠肺炎疫情衝擊，高雄市長韓國瑜9日主持完防疫會議後表示，將指定市區及郊區各1所學校，立刻測試遠距教學；另也研議異地上班可能，已請人事處、研討會立刻研究，將找一個單位作測試壓力。另外，也通過校園「新禮貌運動」，人與人之間保持1公尺左右距離。

韓國瑜表示，今天是第11次防疫會議，會中決定將立刻測試遠距教學，檢視師生、設備準備好了沒？將在市區、郊區各找1間學校，立刻實施遠距教學，從測試過程檢討有無需要改善之處。

韓國瑜也提到，針對異地上班及居家上班，也請人事處、研討會立刻開始研究，要做1場測試壓力，找1個單位實施異地上班、居家上班，但當中恐怕出現很多問題，包括上班品質會不會改變、上班打卡、上下班的時數，以及長官部屬橫向聯繫之間有沒有辦法準備完善，將一一檢討改善。

韓國瑜表示，今也通過「新禮貌運動」，希望人與人之間保持1公尺左右距離，小朋友下課之後，也會請學校多鼓勵小朋友到操場多走一走、多曬太陽，不要再繼續窩在教室裡。

衛生局長林立人指出，辦公模式應變機制已做檢討，各局處開始盤點會議模式，哪些核心會議必須進行，哪一些可以暫緩，而未來若隨著疫情發展，社區傳播到達一定規模，將提早部屬做準備，啟動各級視訊或雲端會議因應。

(中時 )