台中幼兒園旁疑似炸彈？ 台電測電流啦啦 18:382020/03/09 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中幼兒園旁疑似炸彈？ 台電測電流儀器啦啦啦（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區一所幼兒園旁9日下午傳出疑遭不明人士放置爆裂物，警消獲報後緊急趕赴現場了解，台電人員在場確認是他們的測試電流的設備，非爆裂物，造成一場虛驚。 警方表示，由於報案人指稱在幼兒園旁見一疑似爆裂物，但經台電人員在場確認是他們的測試電流設備，並非爆裂物，該儀器上還台電名稱，解除虛驚。 一開始，台中市西屯這間幼稚園被放置疑似爆裂物，警方據報已經趕抵封鎖，消防局也在現場戒備，各單位先查看外表究竟是真假炸彈，為何被放置，還是誤會一場，最後幸好有驚無險。 台電通訊組測量設備，被誤以為爆裂物，經台電人員確認後，解除一場虛驚。（民眾提供／盧金足台中傳真） (中時電子報) #台中 #幼兒園 #警方 #放置 #炸彈 #疑似 #快訊 #幼兒園 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙胞胎讀幼兒園 輪流上學挨告不起訴 11:202020/03/05 社會 付1人學費2人輪流上課 幼兒園怒告雙胞胎父母詐欺 13:232020/03/05 社會 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 新聞透視》未訂診所SOP 防疫恐功虧一簣 04:102020/03/06 生活新聞 台中亞緻大飯店確定熄燈！業：趁還有能力照顧員工 16:222020/03/06 旅遊 突尼西亞美國大使館附近遭自殺炸彈攻擊 5員警傷 21:102020/03/06 國際 多家頂級土洋飯店 卡位台中 04:102020/03/07 財經焦點 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 日幼園師「不舒服仍堅持上班」確診！3童出現症狀 官員：感染途徑待確定 13:402020/03/09 國際 中市公共化幼園預計再增88班 提供平價托育服務 15:342020/03/09 生活 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 下身赤裸倒路邊 桃園酒店妹斷片 清醒第一眼見到他 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 爆乳網美火炎山懸崖拍照 網：唐三藏帶你西方取經 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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