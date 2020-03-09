台中市西屯區一所幼兒園旁9日下午傳出疑遭不明人士放置爆裂物，警消獲報後緊急趕赴現場了解，台電人員在場確認是他們的測試電流的設備，非爆裂物，造成一場虛驚。

警方表示，由於報案人指稱在幼兒園旁見一疑似爆裂物，但經台電人員在場確認是他們的測試電流設備，並非爆裂物，該儀器上還台電名稱，解除虛驚。

一開始，台中市西屯這間幼稚園被放置疑似爆裂物，警方據報已經趕抵封鎖，消防局也在現場戒備，各單位先查看外表究竟是真假炸彈，為何被放置，還是誤會一場，最後幸好有驚無險。

台電通訊組測量設備，被誤以為爆裂物，經台電人員確認後，解除一場虛驚。（民眾提供／盧金足台中傳真）

(中時電子報)