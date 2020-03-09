新冠肺炎疫情持續，農曆春節過後，台南市菜市場來客數減少2到3成，市府拚防疫，加強菜市場消毒及自主管理，導入行動支付，希望強化消費者信心。（莊曜聰攝）

為因應新冠肺炎防疫，人來人往的菜市場、夜市是一大重點，台南市政府除做好市場消毒，攤商及市場管理人員配戴口罩、勤洗手，落實每日健康管理定時量體溫，並提供酒精及洗手液供民眾使用外，去年起開始導入行動支付，消費者在菜市場、夜市拿出手機「嗶」一聲就能結帳，近期也加強力道推廣，希望攤商多菜用，以減少病菌藉由交付貨幣傳染的機會。

新冠肺炎疫情持續，根據台南市市場處調查，農曆春節過後，台南市的傳統市場人潮減少2到3成，攤商明顯感受到人氣與買氣都減弱，為了全力防堵疫情，市府加強公有零售市場及攤商的環境清潔及自主健康管理，38個市場入口都設置洗手台，提供酒精、洗手液讓前來的消費者使用，降低病菌散播風險。

南市府經濟發展局主秘王俊博指出，民眾在傳統市場採買時，多半使用現金交易，在疫情持續的狀況下，會增加接觸感染的風險，可能成為防疫破口，因此結合去年中央開始推動的行動支付政策，在防疫宣導時向攤商大力推廣導入行動支付，消費者不但可隨時取得攤商產品資訊，上門購買時也能直接以手機掃碼付款，相當便利，更能吸引年輕族群進入菜市場採買，以東區虎尾寮市場為例，就有近半數攤位加入。

目前南市傳統市場中，包括虎尾寮、佳里中山、東菜市、西門淺草、仁德、第一小康、鴨母寮、崇德、西門、保安、開元都已經有攤商導入行動支付，但整體使用比例仍偏低，市場處將持續宣導攤商加入，後續也將視情況規畫促銷活動，拉抬市場人氣與買氣。

(中時 )