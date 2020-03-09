Après la mise en quarantaine de #Milan et #venise, les italiens fuit massivement.(影/CoronaVirus Alertes YouTube)

Hundreds of people escaping from Milan's railway station.(影/Wanted in Rome YouTube)

義大利新冠肺炎疫情嚴峻，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）8日凌晨下令封14城，包括米蘭和威尼斯等大城都在其中，約1600萬人受到影響。然而命令卻洩漏至媒體公開，義大利人不知所措，陷入恐慌，趕在生效前逃出疫區，恐令疫情進一步擴散之虞。

義大利的新冠肺炎疫情，自2月底在北部的倫巴底爆發社區感染，後短短18天內，疫情整個失控。據《衛報》報導，疫情最嚴重的北義採取緊急措施，包括金融大都米蘭在內的14省將在8日下午起封閉。這些大區內將關閉娛樂場所、博物館、體育活動、健身房、游泳池，區域內的學校停課，至少到4月3日才會再度開放。

然而，封城消息提前曝光，義國大媒《晚郵報》（Corriere della Sera）在7日晚間公開，不少居民聞訊立刻收拾行李，湧至火車站或坐客運竄逃離開。街頭一時間滿是逃亡的民眾，他們朝著同一方向匆忙離去，密密麻麻地擠在通道上，宛如電影畫面喪屍出現一般，出城的道路上也因此大塞車。

不過，義大利該次封城之舉卻和大陸武漢不同，華盛頓郵報報導，義大利封城前後幾小時，仍不斷有人搭火車和飛機，離開米蘭和威尼斯，前往義大利南部和歐洲其他地區。

(中時電子報)