立法院委員會聯席會議9日審查新冠肺炎600億元特別預算案，朝野並未刪減或凍結特別預算金額，完成初審工作，但仍須交由黨團協商，預計在13日的立法院院會中完成三讀。

民進黨立院總召柯建銘指出，經過委員會審查，所有爭議事項都處理完畢，大家互有退讓，包括臨時提案在內共有180案，都處理完畢，預算沒有刪，也沒有凍結。柯建銘表示，原本朝野各黨團有共識，委員會審查後不需要協商，直接送院會，但國民黨團仍希望13日院會前再次協商，如果還有提案的話，就由院長游錫（方方土）來主持協商。

朝野立委達成共識，為了兼顧行政權和立法權平衡，未來執行特別預算時，如果涉及跨部會的調整，每筆數額超過5,000萬元者，應先送立法院備查，並由主計總處研擬特別預算流用規則。

在振興抵用券實施方面，經濟部次長王美花表示，希望這星期內相關部會跟行政院確定後定案，希望在疫情緩和後實施。

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